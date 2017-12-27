Apple'a 1 trilyon dolarlık dava

Mailyan, iPhone üreticisini, müşterilerden bilgi gizleyerek haksız rekabet ve dolandırıcılıkla suçladı. ABD’li kadın, şirketin kasıtlı olarak cihazların performansını düşürerek kullanıcıları yenilerini almaya zorladığını kaydetti.







Daha önce Reddit kullanıcıları, eski iPhone’ların yavaşladığından şikayetçi olarak şirketin bu etkiyi elde etmek için özel güncellemeler kullandığı tahmininde bulunmuştu.





Apple tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etmiş ancak bunun amacının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.