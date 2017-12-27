Samanyolu Haber /Dünya / Apple'a 1 trilyon dolarlık dava /27 Aralık 2017 23:44

Apple'a 1 trilyon dolarlık dava

ABD’nin Kaliforniya Eyaleti sakini Violetta Mailyan, iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatarak insanları daha yeni iPhone modelleri almaya teşvik etmesi nedeni ile Apple'a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı.

SHABER3.COM

Mailyan, iPhone üreticisini, müşterilerden bilgi gizleyerek haksız rekabet ve dolandırıcılıkla suçladı. ABD’li kadın, şirketin kasıtlı olarak cihazların performansını düşürerek kullanıcıları yenilerini almaya zorladığını kaydetti.

Daha önce Reddit kullanıcıları, eski iPhone’ların yavaşladığından şikayetçi olarak şirketin bu etkiyi elde etmek için özel güncellemeler kullandığı tahmininde bulunmuştu.

Apple tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada eski model telefonları kasıtlı olarak yavaşlattıklarını kabul etmiş ancak bunun amacının 'telefonların daha uzun süre kullanılabilmesini sağlamak' olduğunu savunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple'a 1 trilyon dolarlık dava Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:32:36