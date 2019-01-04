Samanyolu Haber /Dünya / Apple üç ayda tam 452 milyar dolar kaybetti /04 Ocak 2019 17:42

Apple üç ayda tam 452 milyar dolar kaybetti

Dünya piyasaları son günlerde teknoloji devi Apple'ın düşüşünü konuşuyor.

SHABER3.COM

İşlem günü içindeki anlık rakamlar, Apple'ın değerinin üç ayda 452 milyar dolar azalışla 700 milyar dolar civarına indiğini gösterdi.

Diken'in haberine göre, Apple'ın piyasa değerindeki düşüş, küresel piyasaları son dönemde sarsan etkilerin başında geliyor. Sarsıcı etkiden Borsa İstanbul da nasibini alıyor.
Şirket 1 milyar 158 milyon dolar fiyata ulaştığı 3 Ekim'den bugüne kadar borsalarda yüzde 39 oranında değer kaybetti.

İşlem günü içindeki anlık rakamlar, Apple'ın değerinin üç ayda 452 milyar dolar azalışla 700 milyar dolar civarına indiğini gösterdi.

BEKLENDİĞİ GİBİ SATMIYOR

Düşüşün sebebi satış rakamlarının beklenenden çok daha düşük olması. Bir diğer neden de Çin ekonomisindeki zayıflama ki bu gelişme satışları düşürürken, maliyetleri artırabilir.

CNBC televizyonunun kıyaslamasına göre, kaybı ifade eden 452 milyar dolar rakamı ABD'nin S&P 500 endeksinde yer alan 496 firmanın değerinden fazla.

Endekste bu değerin üzerinde sadece dört şirket, Microsoft, Amazon, Alphabet and Berkshire Hathaway bulunuyor.

TÜRKİYE İHRACATININ 2.5 KATI DEĞER KAYBI

Türkiye için bir kıyaslama yapıldığında ise 452 milyar dolar, 2018 için rekor olarak açıklanan 168 milyar dolarlık yıllık ihracat rakamının 2.5 katını aşkın bir orana tekabül ediyor.

Yani, kayıp rakamı tüm Türkiye'nin yıllık üretiminin yarısından fazla.

Türkiye'nin en büyük şirketi Koç Holding'in değeri ise 33 milyar dolar.
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