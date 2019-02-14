Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamasını inceleyecek /14 Şubat 2019 17:29

Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamasını inceleyecek

Suudi Arabistan'ın geliştirdiği ve erkeklerin kadınların yaşamlarını kontrol etmelerine izin veren 'Absher' uygulamasının Apple tarafından inceleneceği açıklandı.

SHABER3.COM



Apple yöneticisi Tim Cook, NPR ile söyleşisinde Absher uygulamasından haberi olmadığını fakat inceleyeceklerini duyurdu.

Cook'un açıklaması ABD'de Demokrat Partili Senatör Ron Wyden'ın Apple ve Google'dan bu uygulamayı kaldırmalarını talep etmesinin ardından geldi.

?Konuyla ilgili açık bir mektup yayınlayan Wyden, "Suudi monarşisinin kadın haklarını kısıtlamaya çalışmasının haber değeri yok ama Amerikan şirketleri Suudi hükümetinin erkek egemen sistemine hizmet etmemeli" dedi.
'Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Zira birkaç yıl önce geliştirlien ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama eşleri, kız kardeşleri veya kız çocukları ülkeyi terk etmek istediğinde erkeğe bildirim gönderiyor.

Uygulamayı inceleyen Insider sitesine konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü ise "Bu tür uygulamalar kadınlara karşı ayrımcılık da dahil olmak üzere insan hakları suiistimalleri için kullanılabilir" dedi.
Google, konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Google ve Apple'ın uygulama mağazalarında çok sayıda kullanıcı uygulamayı protesto etti.

Bazıları "Suudi devletinin kadınlara yönelik baskısına aracı olmayın", "Suudi kadınlara özgürlük" gibi yorumlarla uygulamaya 5 üzerinden 1 yıldız verirken bazıları da "Bu uygulamayla kadınımı kontrol altında tutuyor ve ona dilediğim baskıyı uyguluyorum. Medeniyet böyle olmalı" gibi alaycı yorumlar yaptı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen... Sonraki Haber >>

İşsiz üniversite mezununun isyanı

İşsiz üniversite mezununun isyanı

8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor

8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor

Bir gün gelecek.....

Bir gün gelecek.....

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:10:23