Apple, Suudi Arabistan'ın kadınların seyahatini engelleyen uygulamasını inceleyecek

?Konuyla ilgili açık bir mektup yayınlayan Wyden, "Suudi monarşisinin kadın haklarını kısıtlamaya çalışmasının haber değeri yok ama Amerikan şirketleri Suudi hükümetinin erkek egemen sistemine hizmet etmemeli" dedi.

'Absher' adındaki uygulama, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı genel servisleri ve e- devlet sitesindekine benzer hizmetleri kapsıyor.

Suudi Arabistan vatandaşları bu portal aracılığıyla pasaport başvurusu, doğum sertifikası ve araç kaydı yaptırabiliyor. Ancak uygulama, Suudi Arabistan'daki kadınların erkeklerin izninde ve kontrolünde seyahat etmelerine de olanak sağlıyor.

Zira birkaç yıl önce geliştirlien ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama eşleri, kız kardeşleri veya kız çocukları ülkeyi terk etmek istediğinde erkeğe bildirim gönderiyor.

Uygulamayı inceleyen Insider sitesine konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü ise "Bu tür uygulamalar kadınlara karşı ayrımcılık da dahil olmak üzere insan hakları suiistimalleri için kullanılabilir" dedi.

Google, konu hakkında henüz bir açıklama yapmazken, olayın sosyal medyada duyulmasının ardından Google ve Apple'ın uygulama mağazalarında çok sayıda kullanıcı uygulamayı protesto etti.





Bazıları "Suudi devletinin kadınlara yönelik baskısına aracı olmayın", "Suudi kadınlara özgürlük" gibi yorumlarla uygulamaya 5 üzerinden 1 yıldız verirken bazıları da "Bu uygulamayla kadınımı kontrol altında tutuyor ve ona dilediğim baskıyı uyguluyorum. Medeniyet böyle olmalı" gibi alaycı yorumlar yaptı.