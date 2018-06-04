Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple resmen duyurdu: İşte iOS 12 güncellemesini alacak cihazlar ve yenilikler /04 Haziran 2018 23:26

Apple resmen duyurdu: İşte iOS 12 güncellemesini alacak cihazlar ve yenilikler

Apple, WWDC etkinliğinde iOS 12'yi duyurdu. İOS 12, İOS 11'i destekleyen tüm cihazları destekleyecek.

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iOS 12'nin duyurulan ilk özellikleri ise şöyle:

Performans, iOS 11'e nazaran 2 kat iyileştirilmiş durumda.
Tüm uygulamalar %40 daha hızlı çalışacak. 
Klavye etkinlikleri %50 hızlı görüntülenecek.
'Kamera için kaydır' %70 daha hızlı açılacak.
CPU performansı gerektiğinde yükseltilebilecek. Sonrasında ise pil seviyesini korumak için performans düşürülebilecek.
Webtekno'da yer alan habere göre Apple aynı zamanda Adobe, Autodesk, Quixel, Pixar, PTC ve Sketchfab gibi programlarca da desteklenen ve AR teknolojisi için kullanılacak olan yeni bir dosya formatı geliştirdiğini de açıkladı.

AR objelerin gerçek boyutlarının tespitinde kullanılacak olan dosya formatının ismi ise USDZ.

iOS 12 ile birlikte sunulan bir diğer yenilik ise Siri ile ilgili.

Siri, artık sizin seçtiğiniz bazı komutlar ile uygulamalarınnın belirli özelliklerini kullanabilecek. Kolay erişim için kilit ekranınıza kısayollar eklenebilecek ve Siri, önceki deneyimlere dayanarak günün belirli saatlerinde kilit ekranında çıkan bu kısayollar ile sizi uyarabilecek.

iOS 12'yi destekleyecek cihazlar ise şöyle:

iPhone:

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
iPad:

12.9-inch iPad Pro 2. Nesil
12.9-inch iPad Pro 1. Nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.6-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. Nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch:

iPod touch 6. Nesil
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