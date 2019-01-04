Samanyolu Haber /Dünya / Apple mağazasını soydular /04 Ocak 2019 16:16

Apple mağazasını soydular

ABD'de yaşları 17- 20 arasında değişen gençler Apple mağazasını soydu.

SHABER3.COM

 Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde soyguncu gençler mağaza çalışanlarının oyalayıp tezgahları boşaltıyor. Çevrede soyguncuların eşgalini dağıtan polis gençleri arıyor  
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