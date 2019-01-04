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Apple mağazasını soydular
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Apple mağazasını soydular
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04 Ocak 2019 16:16
Apple mağazasını soydular
ABD'de yaşları 17- 20 arasında değişen gençler Apple mağazasını soydu.
SHABER3.COM
Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde soyguncu gençler mağaza çalışanlarının oyalayıp tezgahları boşaltıyor. Çevrede soyguncuların eşgalini dağıtan polis gençleri arıyor
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