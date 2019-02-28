Samanyolu Haber /Dünya / Apple kurucusu: Katlanabilir telefonda geç kaldık /28 Şubat 2019 18:07

Apple kurucusu: Katlanabilir telefonda geç kaldık

Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, şirketin katlanabilir iPhone modeli konusunda geç kaldığını belirtti ve bu yüzden endişeleri olduğunu dile getirdi.

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Bloomberg'e röportaj veren Wozniak, uzun süredir akıllı telefon kulvarında dünyada lider olan Apple'ın katlanabilir bir iPhone modeli konusunda geç kaldığını ve bunun onu endişelendirdiğini açıkladı.

Wozniak, açıklamasında "Apple, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma teknolojisi ve telefon ile kolay ödeme olmak üzere birkaç alanda oldukça uzun bir süredir lider konumda. Ancak katlanabilir telefon gibi alanlarda lider değil ve bu beni endişelendiriyor, çünkü gerçekten de katlanabilir bir telefon istiyorum" şeklinde konuştu.

1976'da Steve Jobs ile Apple'ın kuruluşunda olan Wozniak ayrıca, Apple TV'nin kullanımının da yaygınlaşmasını istediğini belirtti.

Bu yıl düzenlenen teknoloji kongresi MWC 2019'da Samsung ve Huawei katlanabilir telefon modellerini tanıtmıştı. 

Apple ise Şubat ortalarında katlanabilir bir telefon modeli için patent başvurusu yapmıştı. Ancak bu modeli gelecek sene piyasaya süreceği tahmin ediliyor. 

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