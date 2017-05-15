Samanyolu Haber /Gündem / Apple kurucusu İBB'nin davetine katılmaktan vazgeçti /15 Mayıs 2017 16:03

Apple kurucusu İBB'nin davetine katılmaktan vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin World Cities Expo etkinliğine katılması beklenen Apple'ın kurucularından Steve Wozniak son anda gelmekten vazgeçti.

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Apple'ın kurucularından Steve Wozniak İBB'nin World Cities Expo etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

World Cities Expo İstanbul’17’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlediği World Cities Expo İstanbul'17'nin ana konuşmacılarından Steve Wozniak, son ana kadar devan eden sürece rağmen, anlam verilemeyen bir şekilde etkinliğe katılımını iptal etmiştir. Bu konudaki gelişmeler tarafımızdan kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

World Cities Expo’ya Steve Wozniak ve Vikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales baş konuşmacı olarak davet edilmişti. Türkiye’de Vikipedia’ya erişimin engellenmesinin ardından Wales’a yapılan davet de İBB tarafından geri çekilmişti."
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