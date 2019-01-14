Apple iPhone üretimini azaltıyor

Gelir beklentisini son yaklaşık 20 yıldır ilk kez düşüren Apple, çareyi iPhone üretimini azaltmakta buldu. Japonya merkezli ekonomi gazetesi Nikkei Asian Review, Apple'ın yeni iPhone'lar için üretim planını Ocak ve Mart arasında ortalama yüzde 10 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.







Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, geçen ayın sonunda tedarikçilerinden 2019'un ilk çeyreğinde planlanandan daha az sayıda yeni iPhone üretmelerini istedi.







Kaynaklar, iPhone XS, iPhone XS Max ve XR de dahil olmak üzere yeni ve eski iPhone'lar için planlanan üretim hacminin 47 milyon ile 48 milyon aralığından, 40 milyon ile 43 milyon adet aralığına çekildiği söyledi. Son iki ay içinde ikinci kez iPhone üretim adedi planını aşağı yönlü revize eden Apple, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.



