Samanyolu Haber /Dünya / Apple, iPhone fiyatlarını düşürecek /30 Ocak 2019 19:27

Apple, iPhone fiyatlarını düşürecek

Apple CEO'su Tim Cook, düşen satışları canlandırmak için bazı pazarlarda iPhone fiyatlarını düşürebilecekleri mesajı verdi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin 29 Aralık'a kadar olan son 3 aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü.

Apple'ın yıllık geliri de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında azalarak 84,4 milyar dolar oldu.

Şirket bu ayın başlarında özellikle Çin'de ekonomik büyümenin hız kesmeye başlaması nedeniyle gelirinin beklenenden düşük olacağı uyarısında bulunmuştu.

Tim Cook ise, müşterilerinin iPhone fiyatlarını yüksek bulduğunu söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Apple, iPhone fiyatlarını düşürecek Sonraki Haber >>

Tevbe her şeyin başlangıcı

Tevbe her şeyin başlangıcı

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Yavaş: Geçen sefer sandığa sahip çıkmadık, bu kez öyle olmayacak

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

Özdil'in kitabı cam fanusta sergileniyor

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

'Geçinebiliyor musunuz' sorusu sorulan kadın açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Milyonluk tablo herkesin gözü önünde çalındı

Yeni Bamteli yayınlandı....

Yeni Bamteli yayınlandı....

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Rus savaş uçağının düşme anı kamerada

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Raylara bırakılan aracı hurdaya çevirdi

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam

Oy verene cennetten arsa dağıtan adam
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:14