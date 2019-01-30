Apple, iPhone fiyatlarını düşürecek

BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin 29 Aralık'a kadar olan son 3 aylık dönemi kapsayan bilançosuna göre iPhone satışlarından elde edilen kâr yüzde 15 düştü.







Apple'ın yıllık geliri de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 oranında azalarak 84,4 milyar dolar oldu.





Şirket bu ayın başlarında özellikle Çin'de ekonomik büyümenin hız kesmeye başlaması nedeniyle gelirinin beklenenden düşük olacağı uyarısında bulunmuştu.





Tim Cook ise, müşterilerinin iPhone fiyatlarını yüksek bulduğunu söyledi.



