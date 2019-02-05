Samanyolu Haber /Dünya / Apple Fransa ile anlaştı /05 Şubat 2019 19:23

Apple Fransa ile anlaştı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, geçmişe dönük beyan etmediği vergiler için 500 milyon euro ödeme konusunda Fransa ile anlaştığı açıklandı.

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Fransız basınında yer alan haberlere göre Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergilerin ödenmesi konusunda Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bu ülkeye 500 milyon euro ödeme gerçekleştirdi.
Ancak Fransız yetkililerin Apple tarafından ödenen verginin miktarı konusunda bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Apple'den yapılan açıklamada, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.
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