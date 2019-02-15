Samanyolu Haber /Dünya / Apple da Netflix'e rakip platform kuruyor /15 Şubat 2019 14:30

Apple da Netflix'e rakip platform kuruyor

Teknoloji devi Apple yeni video izleme platformunu nisan sonu veya mayıs başında kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Yeni servisi sayesinde şirket tüm video içerik sağlayıcılarını tek bir uygulama altında toplamayı planladığı gibi, iPhone, iPad ve diğer Apple ürünleri kullanıcılarına ücretsiz orijinal video içerikleri sunulacak. Apple böylelikle Netflix gibi film ve dizi yapımlarına girecek.

Diğer yandan başka video sağlayıcıların içeriklerine erişimin ücretli olması bekleniyor. Ancak CNBC'ye göre Netflix ve Hulu anlaşma yapmak istemezken, HBO'nun da tereddütte olduğu belirtildi. Lions Gate şirketine ait Starz, CBS'e ait Showtime ve Viacom'un ise video içeriklerini kullanma hakkını Apple'a açacağı tahmin ediliyor.

Apple'ın kuracağı video servisi üzerinden yayın yapacak diğer şirketlerden yüzde 30 komisyon alacağı iddia ediliyor. Aynı kaynaklar, Apple'ın halihazırda App Store üzerinden Netflix ve HBO Now gibi servislere abone olanlar için bu şirketlerden yüzde 15 komisyon aldığına da değiniyor.

Teknoloji devinin ilk etapta orijinal filmler, diziler, animasyonlar ve komedi şovları için 1 milyar dolar kaynak ayırdığı da söylentiler arasında. 
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