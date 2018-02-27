Samanyolu Haber /Teknoloji / Apple, bugüne kadarki en büyük iPhone'nu piyasaya sürüyor /27 Şubat 2018 13:05

Apple, bugüne kadarki en büyük iPhone'nu piyasaya sürüyor

Teknoloji devi Apple, bu yıl aralarında gelmiş geçmiş en büyük boyutlu iPhone’un da yer alacağı 3. yeni akıllı telefon satışa sunmaya hazırlanıyor.

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ABD’li teknoloji devi Apple, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan Xperia XZ2 ve Galaxy S9 gibi Android işletim sistemlerini kullanan markalara karşı 3 yeni akıllı telefon geliştiriyor. Bu yıl tanıtılacak modellerden bir tanesi, Samsung Galaxy S9 Plus’tan büyük bir ekrana sahip olacak ve iPhone tarihinin en büyük cihazı olacak.


Bu zamana kadarki 'en büyük iPhone' 6.5 inç ekrana sahip olacak. Geçen günlerde tanıtılan Galaxy S9 Plus’ın ekran boyutu ise 6.2 inç. Samsung’un büyük ekranlı Note serisinin en güncel modeli Note 8’in ekran boyutu da 6.3 inç.
Apple ekran boyutunu büyütürken telefonun daha hantal hale gelmesini engellemek için çerçevesiz ekran teknolojisini kullanacak. Ortaya çıkan iddialara göre, büyük iPhone modeli iPhone 8 Plus ile aynı ebatlara sahip olacakken, daha büyük bir ekranı barındırabilecek.

Üç yeni iPhone modelinden diğeri iPhone X ile aynı boyutlarda olacakken, sonuncusu ise uygun fiyatlı bir model olarak geliştiriliyor.

Apple’ın tedarikçi iş ortaklarıyla üretim testleri gerçekleştirdiği ve yeni iPhone’ları sonbahar aylarında tanıtacağı da gelen bilgiler arasında.
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