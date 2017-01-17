Apple bir hafta içinde duyuracak büyük zam kapıda

Dolarda yaşanan artış teknoloji ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. Apple, Türkiye'de ürünlerine kur zammı yapmaya hazırlanıyor. iPhone'ların yanında App Store'da bulunan uygulamaların da zamdan etkilenmesi bekleniyor.







YÜZDE 30'A VARAN ZAM





Zam oranının ne kadar olacağı ise şu aşamada netlik kazanmış değil. Ancak bazı ürünlerde zam oranının yüzde 30'u bulacağı tahmin ediliyor.





App Store, fiyatların sadece Türkiye'de değil, Birleşik Krallık ve Hindistan'da da zamlandığını açıkladı. Uygulamaların Hindistan'da ve İngiltere'de de zamlanması bekleniyor.





ZAMLAR 1 HAFTA İÇİNDE DUYURULACAK





Zamlı fiyatların 7 gün içerisinde duyurulacağı ve tüketicilerin yeni haftaya zamlı fiyatlarla başlayabileceği ifade ediliyor.