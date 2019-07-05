Apple 2015'ten beri kullandığı MacBook klavyesini değiştiriyor

Söylentilere göre Apple çok fazla eleştiri alan MacBook klavyelerini en sonunda değiştirecek.





Şirket 2015’te yeni MacBook'larıyla birlikte kelebek tipi bir mekanizma kullanan yeni klavye tuşu teknolojisini tanıtmıştı. Zamanla diğer ürünlerde de kullanılmaya başlanan tuş tipinin yeni bir çeşidi şu anda Apple’ın tüm dizüstü bilgisayarlarında kullanılıyor.





O dönemde Apple zaten var olan bu tuş teknolojisinin muazzam ölçüde geliştirildiğini söylüyordu. Şirkete göre yeni mekanizma tuşların daha sessiz ve küçük olmasını sağlıyordu. Ayrıca küçük tuşlar dizüstü bilgisayarların daha ince tasarlanmasına yardım etti.





Ancak takip eden yıllar içerisinde yeni klavye çok kolay bozulabildiği için çokça eleştirilir hale geldi. Kullanıcılar bir toz zerresinin bile tuşları çalışmaz hale getirebildiğini ya da tuşların basıldığında takılı kaldığını bildirdiler.





Apple hakkındaki güvenilir analizleriyle tanınan Ming-chi Kuo, Apple’ın yeni klavyelere geçeceğini ve bu klavyelerin daha dayanaklı ve uzun tuşlara geri dönerek makas-anahtar tipi tuşlar kullanacağını söylüyor.





Kuo’ya göre yeni tuşlar bu yıl ilk defa yeni bir MacBook Air modelinde karşımıza çıkacak ve gelecek yıl MacBook Pro’da da kullanılmaya başlanacak.





Kuo Apple internet sitesi 9to5mac’e dayanarak kelebek tipi tuşlardaki problemlerin yalnızca kullanıcıları etkilemediğini ve aynı zamanda aslında bu tuşların üretiminin de zor olduğunu söylüyor. Bu nedenle yeni tuşlar sadece kullanıcıların şikayetlerini çözmekle kalmayacak yeni bilgisayarların da daha ucuz olmasını sağlayacak.





Apple mevcut klavyelerdeki sorunları çözmek için farklı tasarım ve malzemelerin kullanıldığı iyileştirmeleri çoktan denedi. Şirketin her seferinde sessizce sorunların üstesinden gelmiş olabileceğini öne sürdüğü mevcut tuş tipi toplamda 4 farklı nesil bilgisayar boyunca kullanıldı.





Ancak kullanıcıların gelecek modellerde ne kadar dayanıklı olacağından emin olamadığı tuşlar hakkındaki endişeleri devam ediyor.





(Andrew Griffin - Çeviri: Umut Can Yıldız / Independent Türkçe)





