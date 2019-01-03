Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti





Şirket, 29 Aralık'a kadar olan 3 aylık dönemde 84 milyar gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.





Apple'ın Kasım'daki açıklamasında 89 milyar dolarlık bir gelir öngörülmüş ancak bu tahmin bile yatırımcıların beklentilerinin altında kalmıştı.





Normalde Apple'ın en güçlü olduğu dönem yılın 4. çeyreği.





Apple'ın hisseleri Kasım'dan bu yana yüzde 28'den fazla değer kaybetti.



