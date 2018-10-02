Samanyolu Haber /Gündem / AP'den ezici çoğunlukla karar: Türkiye'ye yapılan para yardımında kesinti onaylandı /02 Ekim 2018 15:34

AP'den ezici çoğunlukla karar: Türkiye'ye yapılan para yardımında kesinti onaylandı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta bütçe komisyonunun gündeme getirdiği Türkiye'ye yardımlarda 70 milyon Euro tutarında kesintiye gidilmesi teklifini ezici çoğunlukla onayladı.

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Bütçe Komisyonu Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle 70 milyon Euro'luk yardımın iptal edilmesini talep etmişti.

Tasarı, Avrupa Parlamentosu’nun bugün Strasbourg'daki genel kurul oturumunda yapılan oylamada 28’e karşı 544 oyla kabul edildi. Oylamada 74 parlamenter çekimser kaldı.

Avrupa Parlamentosu 2017 yılında Türkiye’ye aktarılan fonlar kapsamında 105 milyon Euro tutarında kesinti yapılmasına yeşil ışık yakmıştı. 70 milyon Euro düzeyindeki kaynak ise "Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanında ölçülebilir ve yeterli gelişmeler sağlanması halinde" serbest bırakılmak üzere dondurulmuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporu’nda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaştığı ve birçok alanda yeterince ilerleme kaydedilemediğini belirtilmişti. Kesilen 70 milyon Euro'nun insani yardım programlarında kullanılması öngörülüyor.

Bütçe Komisyonu'nun teklifinin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

AB üyelik süreci tarihinde bir ilk

Avrupa Parlamentosu, 2017 sonunda da Türkiye’ye AB bütçesinden yapılan  mali yardımlardan 105 milyon euro kesilmesini kararlaştırmıştı. AB üyelik süreci tarihinde Türkiye dışındaki başka bir aday ülke hakkında benzer kesinti kararları alınmamıştı.  

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