AP'deki en büyük mutabakat gerçekleşti, Türkiye'ye yapılan yardım kesildi

Deutsche Welle'nin haberine göre Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 bütçesi, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Çarşamba günü yapılan oylamayla onaylanırken Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki “gerileme” gerekçesiyle katılım öncesi mali yardım fonlarında kesintiye gidildi.





Aday ülkelere katılım sürecinde verilen ve kısaca IPA fonları olarak adlandırılan fonların 2019 için Türkiye’ye ayrılmış bölümünden 146 milyon 700 euro kesiliyor.





AP bünyesindeki siyasi grupların tamamı Türkiye’ye yönelik fonlarda kesinti fikrini destekliyor.





AB buna karşılık, 2019 bütçesinden Türkiye'deki Suriyelileri desteklemeye yönelik programlara 1 milyar 450 milyon euro kaynak aktaracak.







