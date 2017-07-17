Samanyolu Haber /Gündem / AP üyesi Harms Gürcistan'da tutuklu bulunan Mustafa öğretmeni ziyaret etti /17 Temmuz 2017 08:52

AP üyesi Harms Gürcistan'da tutuklu bulunan Mustafa öğretmeni ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman milletvekili Rebecca Harms, Gürcistan’da hapiste bulunan Mustafa Emre Çabuk’u ziyaret etti. AP Euronest Parlamento Komisyonu Başkanı Harms, Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiası ile Tiflis’te tutuklu bulunan Çabuk’un öğretmen olduğunu ve bunun suç teşkil etmediğini söyledi.

Gürcistan'da eğitimci Mustafa Emre Çabuk'a hukuksuz gözaltı

AP ÜYESİ MİLLETVEKİLİ HARMS, GÜRCİSTAN’DA TUTUKLU MUSTAFA ÖĞRETMENİ ZİYARET ETTİ
 
Ziyaretine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgi veren Harms, Gürcistan’dan Mustafa öğretmenin Türkiye’ye iade edilmemesini istedi. Mustafa Emre Çabuk’a iyi davranan hapishane personeline teşekkür eden Harms, ziyarette kendisine Çabuk’un avukatının da eşlik ettiğini belirtti.



2009’da Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Moldova ve Ukrayna ile AP arasındaki ilişkileri geliştirmek için kurulan Euronest adına Batum Uluslararası Konferansı’na katılan Harms, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iadeleri güçleştirecek düzenlemeler yapması gerektiğini vurguladı.

AKP iktidarı bir süredir yargının bağımsız olmadığı ülkelerde bulunan Hizmet mensuplarının ya kaçırılarak ya da tutuklanarak Türkiye’ye iadesini talep ediyor.


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