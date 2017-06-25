Samanyolu Haber /Gündem / AP Türkiye raportörü yandaş iki gazeteye açık açık yalancı dedi /25 Haziran 2017 19:49

AP Türkiye raportörü yandaş iki gazeteye açık açık yalancı dedi

AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den yandaş medyaya: Yalanlarınızı düzeltin, yalan haber yayıyorsunuz.

SHABER3.COM

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, 'PKK konferasına katılacağını' yazan Akşam ve Yeni Akit'i yalanladı. Piri Twitter'dan, "Yalanlarınızı düzeltin. Yalan haber yayıyorsunuz" mesajını paylaştı.

 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Akşam ve Yeni Akit gazetelerinin kendisiyle ilgili bir haberini Twitter’dan yalanladı. Piri, ‘PKK’nin Avrupa Parlamentosu’nda düzenleyeceği konferansa konuşmacı olarak katılacağı’na dair haberlerin doğru olmadığını yazdı.
 
Twitter’dan iki mesaj paylaşan Piri şu ifadeleri kullandı: “Bu yalan haber. Davet aldım ama o konferansta konuşma konuşmayı reddettim! Yazdıklarınızı kontrol edin. @Aksam ve @yeniakit, yalanlarınızı düzeltin. Yalan haber yayıyorsunuz.”



 
İDDİA NE?
 
Akşam gazetesinin Yeni Şafak gazetesinden alıntıladığı ‘Türkiye düşmanı Piri, terör örgütü PKK adına konuşacak’ başlıklı haberde şu ifadeler yer alıyor: “Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, yeni bir skandala hazırlanıyor. Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen Piri, terör örgütü PKK’nın 29 Haziran’da AP’de düzenleyeceği konferansa konuşmacı olarak katılacak. Avrupa Parlamentosu, 3-6 Temmuz tarihlerinde önyargılarla dolu Türkiye raporunu oylayacak.”
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