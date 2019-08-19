Samanyolu Haber /Gündem / AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den kayyım tepkisi /19 Ağustos 2019 16:07

AP Türkiye Raportörü Kati Piri'den kayyım tepkisi

Diyarbakır, Van, Mardin Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına Avrupa Birliği’nden de tepkiler gelmeye başladı. AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Halkların tercihine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını görevden almak mı?” dedi.

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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyım atamasını eleştiren mesajıyla birlikte yaptığı paylaşım şöyle:

PİRİ: HALKLARIN TERCİHİNE SIFIR SAYGI 

“İstanbul Belediye Başkanı, Diyarbakır, Mardin, Van’da Kürt belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. Bence Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş tüm belediye başkanları söylemeye cesaret edemese bile aynı şekilde düşünüyor. Diyarbakir, Mardin ve Van Belediye Başkanları seçildikten beş ay sonra terörle ilişkileri var iddiasıyla yine görevden alınıyor. Halkların tercihine sıfır saygı. Sırada ne var? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını görevden almak mı?”

İMAMOĞLU: KAYYIM KABUL EDİLEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları’nın görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasıyla ilgili paylaşımında, “Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları’nın görevden alınmasının demokratik pratiklerle bir ilişkisi olduğunu iddia etmek imkânsız. 31 Mart seçimlerini kazanan üç belediye başkanının yerine kayyım atanmıştır. Halkın istediğini görmezden gelmek kabul edilemez” demişti.
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