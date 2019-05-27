AP seçimlerini kazanan ve kaybeden Türk siyasetçiler

Avrupa Parlamentosu üyeliği için yarışan bir çok Türk kökenli aday yakında Brüksel'e taşınacak. Kritik seçimleri kazanan Türk siyasetçiler kimler, hangi partiden aday oldular, neyi savunuyorlar ? En az 5 Türk kökenli siyasetçi Avrupa Parlamentosu'nda görev üstlenecek.





Hollanda'da AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen DENK Partisi'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için liste başı adayı konumunda bulunan Ayhan Tonca ise seçilemedi.





Almanya’da Sol Parti'nin (Die Linke) 10. sıra adayı konumunda bulunan 43 yaşındaki Murat Yılmaz da dilediği başarıyı elde edemedi.





Avrupa Parlamentosu'nda parlamenter olarak görev yapmak hakkını kazanan Türk kökenli siyasetçilerin isimleri şöyle :





Özlem Alev Demirel





Almanya’da Sol Parti'nin (Die Linke) liste başı adayı konumunda bulunan Özlem Alev Demirel seçimleri kazananlar arasında bulunuyor. Özlem Alev Demiren 1984 yılında Malatya'da doğdu. Ailesi 1989 yılında Almanya'ya göç etti. Bonn şehrinde siyasal bilgiler okuyan Özlem Alev Demirel çocukluğundan bu yana ailesinden dolayı siyasetle iç içe olduğunu ifade ediyor. Özlem Alev Demirel siyasete gazetecilik yaparak adım attığını belirtiyor. İnsan hakları ihlalleri ve ırkçılığa karşı mücadele yürütüyor ayrıca Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı sıkıntılara barışçıl çözüm üretilmesi için çalışmalar yürütüyor. Düsseldorf'ta yaşayan Özlem Alev Demirel evli ve iki çocuk annesi. Sol Parti Avrupa Parlamentosu'nda 5 milletvekili ile temsil edilecek.





Niyazi Kızılyürek





Bir Kıbrıs Türk'ü ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda yer alacak. Akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek Kıbrıs ana muhalefet partisi AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) tarafından aday gösterildi. 59 yaşında olan Niyazi Kızılyürek tarih profesörü, akademisyen ve yazar. Kızılyürek siyasal Bilimler ve Sosyoloji öğrenimini tamamladığı Bremen Üniversitesi’nde doktora yaptı. Çeşitli dillerde yirmiyi aşkın kitabı yayınlandı. Barış ve Türk-Yunan dostluğuna yönelik çalışmalarından dolayı bir çok ödül aldı.





İsmail Ertuğ





2009 yılından bu yana Avrupa Parlamenteri olan İsmail Ertuğ emin adımlar ile siyasi kariyerine devam ediyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) 10. sıra adayı olan 1975 doğumlu İsmail Ertuğ seçimi kazananlar arasında bulunuyor.





İsmail Ertuğ'un ailesi 1970'li yıllarda İzmir'den Almanya'ya göç etti. Ertuğ 1975 yılında Amberg şehrinde doğdu. İşletme yönetimi okuyan Ertuğ sağlık sigortası sektöründe bir çok şirkete danışmanlık yaptı.





İsmail Ertuğ 1999 yılından bu yana Almanya Sosyal Demokrat Partisi üyesi.





2009 yılında Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan Ertuğ 2014 yılında da yeniden seçilmişti.





Engin Eroğlu





1982 doğumlu Engin Eroğlu Almanya'da "Serbest Seçmenler" (Freie Wahler) partisinin 2. sıra adayı idi. Avrupa Parlamentosu'nda elde edilen iki sandalyeden biri Engin Eroğlu'nun oldu.





Göçmen bir aileden gelen ve 1997 yılından bu yana siyasette aktif olan Engin Eroğlu bankacılık sektöründe çalışıyor. Ayrıca iş insanı olarak görev yapıyor.





Agnes Evren





Fransa'da Türk kökenli Agnes Evren Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin partisi Cumhuriyetçiler'in listesinden aday gösterildi. Seçimleri kazanan 48 yaşındaki Evren, siyaset alanındaki kariyerine 2001 yılında Paris’in 15. Bölgesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladı. Ev kadını bir anne ve tüccar bir babanın kızı olarak mütevazi bir ailede büyüyen Agnes Evren, parti içinde özellikle bir dönem Maliye ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapan François Baroin ve Paris Bölgesi Meclis Başkanı Valerie Pecresse’in güçlü himayesi altında görülüyor.





Kimler seçilemedi ?





Hollanda'da AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen DENK Partisi'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için liste başı adayı konumunda bulunan Ayhan Tonca seçilemedi.





Almanya’da Sol Parti'nin (Die Linke) 10. sıra adayı konumunda bulunan 43 yaşındaki Murat Yılmaz da başarılı olamadı.