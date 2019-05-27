Samanyolu Haber /Dünya / AP seçimlerinde hezimete uğrayan Çipras 'erken seçim' dedi /27 Mayıs 2019 10:10

AP seçimlerinde hezimete uğrayan Çipras 'erken seçim' dedi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.

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Çipras, partisi SYRIZA'nın genel merkezinde yaptığı konuşmada AP ve yerel seçimleri değerlendirdi. 

Seçim sonuçlarının beklentilerinin gerisinde kaldığını belirten Çipras, "Sonuçları göz ardı etmek bana uygun bir davranış değil." dedi. 

Çipras, mücadeleden hiçbir zaman kaçmayacağını dile getirerek, "Yerel seçimlerin ikinci turunun ardından Cumhurbaşkanı'ndan erken genel seçim ilan etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.  

Ekimde yapılması planlanan seçimlerin, haziran sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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