Avrupa Parlamentosu vekillerinden Pak-Türk okullarıyla ilgili Pakistan'a kınama mektubu

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre aralarında Rebecca Harms, Ana Gomes, Allessia Mosca ve Julie Ward'un da bulunduğu toplam 10 Avrupa milletvekilinin imzasını taşıyan kınama mektubu Pakistan Başbakanı İmran Khan'a ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderildi.





"İnsan hakları ihlallerinden endişe duyuyoruz"







Mektupta "Türk yetkililerin sürece müdahil olduğu ve bu durumun Pakistan yargısının bağımsızlığının sorgulanmasına sebep olduğu" ifade ediliyor. Metinde belirtilen diğer bir nokta da personel ve çalışanların "aşırı derecede" baskı görmesi ve insan hakları ihlallerinin yaşanabileceği, Milletvekilleri, 'derin kaygı' oluşturan bu kararlardan dolayı yaşanabilecek insanlık dışı davranış ve insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını da belirtti.





"AB-Pakistan dostluğunun ruhuna aykırı bir karar"





Mahkeme kararının Avrupa Parlamentosu ve Pakistan arasında gerçekleşen ortak parlamenter toplantılarına ve AB-Pakistan Ortak Komisyonu'nun ruhuna aykırı olduğu ifade edildi. Söz konusu okulların birlikte yaşama ve eğitim açısından Avrupa Birliği genelinde ve Pakistan'da topluma büyük katkı sağladığını dile getiren milletvekilleri, bu okulların "Türk hükümetinin siyasi motivasyonları doğrultusunda mahkeme kararlarına tabi tutulmamasını" talep etti.



