İngiltere’de Salı günü yapılacak olan Brexit oylaması öncesinde Avrupa Parlamentosu’na üye 100’den fazla milletvekili yazılı bir çağrıda bulunarak, Londra’nın Avrupa Birliği’nde kalmasını talep etti.





"Gelecek kuşakların menfaati açısından, Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış kararınızı yeniden değerlendirmenizi rica ediyoruz" denen mektupta, İngiltere’nin ayrılık dilekçesini geri çekmesi durumunda, bundan büyük memnuniyet duyulacağı ve AB’nin reforme edilmesi ve iyileştirilmesi için birlikte çalışılacağı sözü verildi.





İngiltere’deyayınlanmak üzere kaleme alınan metinde ayrıca, İngiliz halkı ve siyasilerinin son 40 yılda birliğe yaptığı yoğun katkılara saygı duyulduğu belirtilerek, olası bir ayrılık durumunda "İngiliz arkadaşlarımızın bilgi birikimini ararız" denildi.



