AP Milletvekili Harms Ukrayna'da Hizmet Okulu'nu ziyaret etti

Uluslararası Meridyen Okulu Kurucusu Irina Pruşkovskaya, Müdürü Olena ?arasenko ve Ukrayna-Türkiye Kültür Merkezi Syaivo Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Gökhan Demir ile buluşan Harms, bu okullara verdiği desteğini yineledi.





HARMS: AP OLARAK SİZE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK, MESELELERİNİZİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ





Ukraynahaber.com’un haberine göre, eğitimcilerle buluşmasında son gelişmeler hakkında bilgi alan Harms, “Daha önce de okulu ziyaret ettim, faaliyetlerinizi yerinde gördüm. Bu Kiev ziyaretim vesilesiyle sizleri arayarak son gelişmelerden haberdar olmak istedim. Avrupa Parlamentosu olarak sizin durumunuz gündemimizde. Bununla ilgili olarak da Ukrayna hükümetine mektup yazdık. Elimizden geldiği kadar desteğimizi sürdüreceğiz ve sizin meselelerinizin takipçi olacağız.” dedi.





Rebecca Harms, daha önce de Uluslar arası Meridyen Okulunu ziyaret etmiş, öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelmişti. Harms, okulun başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, okul ile yakından ilgileneceğini ve irtibatta kalacaklarını söylemişti.







UKRAYNA İLE AB ORTAKLIK VE UZLAŞMA ARAYIŞI İÇERİSİNDE





Rebecca Harms, Lviv, Ivano-Frankivsk ve Kiev olmak üzere 17-21 Eylül’de Ukrayna’nın üç ayrı şehrinde gerçekleşen 8’inci AB-Ukrayna Parlamenterler Birliği Komitesi toplantısına bu ülkeye gelmişti. Komite’nin sonuç bildirgesi ve tavsiyeleri yayımlandı. AB ve Ukrayna; Ukrayna’nın doğusundaki ve Rusya’nın işgal etiği Kırım’daki güvenlik durumu, siyasi durum, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, adalet ve özgürlük gibi gündemdeki konular üzerinde anlaştı.





Ukrayna ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik beklentiler kapsamında AB özellikle Ukrayna makamlarında diğer ülkelerden gelen iade talepleri konusunda; yargı prosedürlerini takip ederken şeffaf, Avrupa ilkeleri ve standartlarına uygun, gerçekleştirilen bütün eylemlerin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler ilkelerine uyulmasını istedi.





MİT operasyonu ile iki Türk vatandaşının Ukrayna’dan kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesi Ukrayna kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Yerel ve ulusal basının, “bu hukuksuzluğa nasıl müsaade edildiğini” sorgulamıştı. İlk başta konuyla ilgili bilgileri olmadığını söyleyen Ukrayna makamları Yusuf İnan için iade kararı verdiklerini kabul etti. Ancak çelişkili açıklamalar peş peşe gelmeye devam etti. Türkiye’nin, “Ukrayna makamları yardım etti” açıklaması akabinde ise Ukrayna Başsavcılığı, Türk vatandaşı gazeteci ve blogger Yusuf İnan’ı, Ankara’nın isteği üzerine Türkiye’ye “ikili gizli anlaşma” ile iade ettiklerini kabul etmek zorunda kaldı.