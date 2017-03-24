Samanyolu Haber /Gündem / AP’den dikkat çeken ‘referandum’ kararı /24 Mart 2017 01:38

AP’den dikkat çeken ‘referandum’ kararı

AVRUPA Parlamentosu (AP), 16 Nisan’da düzenlenecek referandum için dikkat çekici bir karar aldı.

SHABER3.COM

AP’nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyon Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan, referandum için herhangi bir gözlemci heyetinin gönderilmeyeceğini açıkladı. AP’nin kararı bununla sınırlı kalmadı ve ‘herhangi bir AP üyesi parlamenter tarafından referandum hakkında yapılacak açıklamaların da hiçbir şekilde AP’nin görüşünü temsil etmeyeceği’ bildirildi. AP’nin özellikle süreç ve sonuç hakkında yorum yapmama kararı alması, örneğine çok rastlanan bir uygulama değil. Açıklamada, referandum için AGİT’in göndereceği heyete tam güven duyulduğu belirtildi.
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