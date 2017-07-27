Antibiyotiklerle ilgili bildiklerinizi unutun!





Aralarında Oxford Üniversitesi'nden bilim adamlarının da bulunduğu uzmanlara göre, hastalara antibiyotikleri, "kendilerini iyi hissedene dek kullanmalarının" tavsiye edilmesi gerekiyor.

Ancak bazı uzmanlar ise dozajla ilgili kararın hastanın kendisine bırakılmasının, sonuçları olumsuz olabilecek "karışıklıklar" yaratabileceği uyarısı yapıyor.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin manşetinden duyurduğu habere göre, söz konusu uzmanlar, aşırı antibiyotik kullanımının, antimikrobiyal direnç oluşturabileceğini tespit etmiş.

Dünya Sağlık Örgütü'nün mevcut raporları, antibiyotiklerin, başka kuvvetli hastalıkların tetiklenmesinin önüne geçilmesi için, reçetelendiği gibi tüketilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.









'Bu görüşün artık dile getirilmemesi çağrısı yapıyoruz'





British Medical Journal'da ortak bir makale yayımlayan 10 uzman, antibiyotik tüketimi hakkındaki mevcut bu tutumun bilimsel kanıtlara dayanmadığını ve sonlandırılması gerektiğini savundu.



Makaleye imza atan uzmanlara göre, antibiyotikle ilgili mevcut kullanım tavsiyesi, antimikrobiyal direnç oluşturabilecek olması nedeniyle halk sağlığını daha fazla riske atıyor.

Brighton and Sussex Medical School'da bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan profesör Martin Llewelyn, "Antibiyotiklerin reçetelendiği gibi tüketilmesinin yarattığı aşırı kullanım endişesi, yetersiz tedavi endişesinin gerisinde kalıyordu" diyor.

Makaleyi kaleme alan Llewelyn şöyle devam ediyor:





"Antibiyotik tedavisinin erken sonlandırılmasının, 'antibiyotik direnci' yaratacağı kanısı delillere dayanmıyor. Aksine antibiyotiklerin gereğinden fazla kullanılması direnç oluşturma riskini artırıyor.

"Doktorlara, eğitimcilere ve kamu sağlığı yöneticilerine, antibiyotiklerin tamamının bitirilmesi yönündeki görüşü artık seslendirmeme çağrısı yapıyoruz."





'Penisilin kullanıyorsanız, tam kullanın'





Antibiyotiklerin erken bırakılmasının daha tehlikeli hastalıkları tetikleyebileceği düşüncesi penisilini bulan İskoç bakteriyolog Alexander Fleming'e kadar uzanıyor.

Fleming, 1945 yılındaki Nobel ödülünü kabul konuşmasında, "Penisilin kullanıyorsanız, tam kullanın" demişti.

Bu görüşe karşı çıkan 10 uzman isim ise, bir hastanın antibiyotik kullanmaya başlaması, deride ve midede daha sonra problem yaratabilecek bakterilerin oluşmasına da imkan veriyor. Kullanım süresi uzadıkça bu direnç de artıyor.

İngiltere'de resmi rakamlara göre her yıl en az 12 bin kişi antibiyotiklere direnç kazanmış mikroplar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ancak Royal College'tan doktorlar, hastaların kendilerini iyi hissettikleri zaman ilacı bırakabilecekleri yönündeki görüş için "bunun karışıklık yaratabileceği" endişesini dile getiriyor.









'Halka verilen mesaj henüz değiştirilmemeli'





Royal College'ta kürsü başkanı olan Prof. Dr. Helen Stokes-Lampard, antibiyotiklerin kullanım miktarının kişiye göre belirlendiğini söyleyerek, "Çoğu durumda kullanım süresi son derece kısa. Örneğin; idrar yolları iltihaplarında 3 gün tedavi için yeterli oluyor" diyor.





İngiltere'de hükümetin sağlık alanındaki en üst düzey danışmanı olan Dame Sally Davies ise halka verilen mesajın ileri araştırmalar tamamlanana dek değiştirilmemesi gerektiğini açıkladı.

Uzmanlar, tüberküloz gibi hastalıkların tedavisinde, uzun süreli antibiyotik kullanımının hayati önemde olduğunu da belirtiyor.