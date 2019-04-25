Antarktika'da buz tabakası parçalandı, binlerce yavru penguen boğuldu

Facia, penguen dışkılarından anlaşıldı

Yavru penguenlerin ölümü, İngiliz Antarktika Araştırmaları (BAS) ekibi tarafından duyuruldu.

Dr. Peter Fretwell ve Dr. Phil Trathan, uydu fotoğraflarında Halley Körfezi'ndeki penguen sürüsünün aniden ortadan kaybolduğunu fark etti.

800 kilometre yukarıdan görülebilen penguen dışkılarıyla kaplı alan bir gecede sulara gömüldü. Bölgede onlarca yıldır 14 bin ile 25 bin çift (dünya çapındaki penguen nüfusunun yüzde 5 ila 9'u) yumurtadan çıkan yavrularını burada büyütüyordu.





İmparator penguenleri, en uzun ve en ağır penguen türü. Bu kuşlar, üzerinde üreyebilecekleri dev buz kütlelerine ihtiyaç duyuyor. Hayvanlar buraya Nisan'da geliyor ve yavrularının tüylerinin çıkacağı Aralık'a kadar kalıyor.





Bu nedenle, buz tabakasının bu süre içinde parçalanmaması gerekiyor.







Buz tabakasının normalden erken parçalanması halinde, yavru kuşların henüz yüzebilecek kadar büyümedikleri için boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.



