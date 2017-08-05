Antalya'yı Kerbela yaptılar!

SU VERİLMEYEN ANTALYA’DA CEZAEVİNDEKİ TUTUKLULAR İŞKENCEYİ ANLATTI: VÜCUDUMUZDA YARALAR OLUŞTU?





Anne Nurhayat Yavuz, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan oğlu Cüneyt Yavuz ile geçtiğimiz Çarşamba günü telefonda konuştuğunu aktardı. Anne Yavuz oğlunun kendisine, “Son günlerde üzerimizde yoğun bir baskı var. Sosyal haklarımızdan hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. 30 kişiye elbiselerini asması için sadece 5 metre ip veriliyor. Bize yeterince su verilmiyor. Sağlıklı bir şekilde yıkanmadığımız için vücutlarımızda yaralar oluşmaya başladı. Ağır hasta olan arkadaşlarımız hastaneye görülmüyor” dediğini belirtti.





İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’ne başvuru yapan anne Yavuz, oğlunun durumundan endişe duyduğunu ve gerekenlerin yapılması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.