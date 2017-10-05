Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'daki polis şiddetine yayın yasağı /05 Ekim 2017 21:57

Antalya'daki polis şiddetine yayın yasağı

Antalya'daki polislerle ilgili haber hakkında yayın yasağı kararı alındı

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Sulh ceza hakimliği kararında "5 Ekim 2017 tarih ve, 2017/2910 değişik iş numaralı kararıyla 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi gereğince toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma kapsamında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada, her türlü haber, röportaj ve bu içerikli yayınların yasaklanmasına karar verilmiştir." denildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı yayın yasağı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) da gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadını darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 2 polis memurundan biri tutuklanmış diğeri ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
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