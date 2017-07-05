Antalya'da Kimse Yok Mu yöneticileri ve işadamlarına tutuklama

Antalya'da Cemaat'e yönelik cadı avı kapsamında eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclis başkanının da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
KHK'yla kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Şubesi'ne yönelik 20 Haziran'da operasyon düzenlendi.
Dernek yöneticileri ile eski Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet B'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi, 20 Haziran'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan aralarında eski meclis başkanı İzzet B'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.