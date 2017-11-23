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Antalya'da doktordan avukata her meslekten 99 kişiye gözaltı
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Antalya'da doktordan avukata her meslekten 99 kişiye gözaltı
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23 Kasım 2017 12:14
Antalya'da doktordan avukata her meslekten 99 kişiye gözaltı
Antalya'da hizmet hareketine yakın oldukları gerekçesiyle her meslekten onlarca kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı
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Antalya'daki hizmet hareketine yönelik son operasyonda aralarında doktor ve avukatların da olduğu 99 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 77'si gözaltına alındı.
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