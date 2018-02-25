Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da asker otobüsü devrildi: 23 yaralı /25 Şubat 2018 10:15

Antalya'da asker otobüsü devrildi: 23 yaralı

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında görev alan güvenlik güçlerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 asker ile sürücü yaralandı.

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Antalya'da, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında görev alan askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 22 asker ile sürücü yaralandı. Alanya ilçesindeki Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında görev alan askerleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Kestel Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, 22 asker ile sürücü yaralandı.

İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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