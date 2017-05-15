Antalya Valisi ilk görenin photoshop zannettiği o fotoğrafla ilgili konuştu

Vali Münir Karaloğlu, geçen hafta resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de kardeş şehir protokolu imzaladı. Vali Karaloğlu, Hefei Belediyesi’ni de ziyaret ederek, kurulması planlanan 'TurkTown' ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol sonrası, Çin’deki temaslarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.







Temaslar hakkında bilgi veren Karaloğlu’nun bir paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Vali Karaloğlu, Çin’in geleneksel kıyafetleriyle altın varaklı bir tahtın üzerinde çekilmiş fotoğrafını ’Bütün Çin’i selamladım, Antalya’ya davet ettim’ notuyla twitter hesabından paylaştı.





Çok sayıda twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, bazı kişiler tarafından da eleştirildi. Komedyen Cem Yılmaz da twitter hesabından yorum yazmadan fotoğrafı paylaştı.





Vali Karaloğlu, bir süre sonra bu paylaşımını hesabından sildi.





KARALOĞLU: BU BİR ESPRİYDİ





Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter'daki Çin paylaşımıyla ilgili olarak, "İnstagram köşesi diye bir şey var. Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim hesabımda paylaştım. Milyonlarca insan aynı şeyi her gün yapıyor. Hayatımız renkleniyor. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Öncelikle duruma olumlu yaklaşanlara teşekkür ediyorum. Lakin gerçek kimliğini saklayarak ipe sapa gelmez yorumlarla hoş bir anı fotoğrafına karanlık ve kir bulaştıranları kınıyorum. Sosyal medyayı kirleten bu hesaplar insani olanı tahrip ediyorlar. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım." dedi.