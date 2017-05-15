Samanyolu Haber /Gündem / Antalya Valisi ilk görenin photoshop zannettiği o fotoğrafla ilgili konuştu /15 Mayıs 2017 19:24

Antalya Valisi ilk görenin photoshop zannettiği o fotoğrafla ilgili konuştu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Çin Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de, geleneksel kıyafetler giyip altın varaklı tahta oturarak çektirdiği ve ’Bütün Çin’i selamladım, Antalya’ya davet ettim’ paylaşımını Twitter hesabından sildi. Vali Karaloğlu, çok konuşulan paylaşımıyla ilgili olarak ''Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim hesabımda paylaştım. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım'' dedi.

SHABER3.COM

Vali Münir Karaloğlu, geçen hafta resmi temaslarda bulunmak için gittiği Çin’in Anhui eyaletinin başkenti Hefei’de kardeş şehir protokolu imzaladı. Vali Karaloğlu, Hefei Belediyesi’ni de ziyaret ederek, kurulması planlanan 'TurkTown' ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol sonrası, Çin’deki temaslarını resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Temaslar hakkında bilgi veren Karaloğlu’nun bir paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü. Vali Karaloğlu, Çin’in geleneksel kıyafetleriyle altın varaklı bir tahtın üzerinde çekilmiş fotoğrafını ’Bütün Çin’i selamladım, Antalya’ya davet ettim’ notuyla twitter hesabından paylaştı.

Çok sayıda twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraf, bazı kişiler tarafından da eleştirildi. Komedyen Cem Yılmaz da twitter hesabından yorum yazmadan fotoğrafı paylaştı.

Vali Karaloğlu, bir süre sonra bu paylaşımını hesabından sildi.

KARALOĞLU: BU BİR ESPRİYDİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter'daki Çin paylaşımıyla ilgili olarak, "İnstagram köşesi diye bir şey var. Eskiden de hatıra köşeleri vardı. Çin ziyaretinde bu amaçla hazırlanmış bir köşede fotoğraf çektim hesabımda paylaştım. Milyonlarca insan aynı şeyi her gün yapıyor. Hayatımız renkleniyor. Ancak çok garip tepkilerle karşılaştım. Öncelikle duruma olumlu yaklaşanlara teşekkür ediyorum. Lakin gerçek kimliğini saklayarak ipe sapa gelmez yorumlarla hoş bir anı fotoğrafına karanlık ve kir bulaştıranları kınıyorum. Sosyal medyayı kirleten bu hesaplar insani olanı tahrip ediyorlar. Yazıktır, ayıptır. Paylaştığım karenin sempatik olduğuna halen inanıyorum. Ancak bazı art niyetliler o anı kirletmesin diye kaldırdım." dedi.
<< Önceki Haber Antalya Valisi ilk görenin photoshop zannettiği o fotoğrafla... Sonraki Haber >>

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bugün MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

IFLC Avustralya bu akşam MC TV'de!

Aldanmamanın biricik yolu...

Aldanmamanın biricik yolu...

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Cemaat'e yönelik soykırım: Koruyucu ailelerin çocuklarını da aldılar

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:06