Samanyolu Haber /Gündem / Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı /23 Haziran 2018 17:07

Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı

Antalya Toptancı Hali’nde domatesin fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine gören yüzde 400 arttı. Artışa "tuta absoluta" hastalığının neden olduğu bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali günlük fiyat listesi açıklandı. Meyve ve sebzenin hal fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 400 artarak 3-3,5 TL’den alıcı buldu.

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Örtü altı üretimin merkezinde yer alan çiftçilerin, 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ hastalığına karşı yenik düştüğü belirtildi. " domates güvesi" denilen "tuta absoluta" adlı hastalık, 2015 yılında yaşanan Rus krizinden sonra domates üreticisini zarar ettiren en önemli faktör oldu. 
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise domates Antalya Toptancı Hali’nde 70 kuruştan alıcı buluyordu. 

"GEÇEN YILA ORANLA FİYATLAR YÜZDE 400 ARTTI"

Çiftçiler, hastalık nedeniyle binlerce ton domateslerini sökmek zorunda kaldı. Sökemeyenler ise domatesleri dalında kurumaya bıraktı. Çiftçiler, ’tuta’ kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi.

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Tuta çiftçimizi bitirdi. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı. Hale gelen ürün ise yüzde 100 düştü. Önümüzdeki iki ay içerisinde domates fiyatları soğan ve patates fiyatlarını geçecek. Böyle giderse ‘tuta’ üreticinin de tüketicinin de cebini çok yakacak. Tuta üreticiyi bitirdi. Domatesler olduğu gibi serada kaldı. Çiftçimiz domatesini toplayamadan söktü" açıklamasını yaptı.
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