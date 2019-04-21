Antalya Cezaevinde tutuklular aç bırakılıyor

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunanların, yakınlarına verdiği bilgiye göre, yemeklerin, tutuklu başına belirlenen istihkaktan çok az ve kalitesiz çıktığı öğrenildi.







Yaklaşık iki aydır devam eden bu durum nedeniyle tutuklu ve mahkumların açlık çektiği belirtiliyor.Tutukluların gıda ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığı yönündeki başvuruları ise cezaevi yönetimi tarafından dikkate alınmıyor.





AYNI YEMEK BİRKAÇ GÜN VERİLİYOR





İki ay öncesine kadar bu durum görülmezken, gıdayla ilgili problemlerin son iki ayda başladığı öğrenildi. Mahkumlardan gelen bilgilere göre, yemek çeşidi azaltılırken, iki gün üst üste aynı yemek veriliyor.





SEÇİMDE OY KULLANDIRTILMADILAR





Öte yandan seçim günü bazı tutuklulara bulundukları yerde oy kullanabileceklerine dair imza attırılmasına rağmen, tutukluların oy kullanma hakları son anda ellerinden alındı.





Oy kullandırtılmamasıyla ilgili şikayetlere de Cezaevi Yönetimi tarafından cevap verilmediği belirtiliyor.