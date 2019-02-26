Samanyolu Haber /Gündem / Anne ve babası hapse atılan 4 yaşındaki çocuk antidepresan kullanır hale geldi /26 Şubat 2019 10:33

Anne ve babası hapse atılan 4 yaşındaki çocuk antidepresan kullanır hale geldi

15 Temmuz sonrası gerçekleştirilen haksız ve hukuksuz tutuklamaların meydana getirdiği aile travma ve dramlarına bir yenisi daha eklendi. Annesi ve babası bir yıldır Düzce’de cezaevinde yatan minik Bilal, psikolojik tedavi görmeye başladı.

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Annesi Derya Yiğit ile Babası İsmail Yiğit’in bir yıldır hapiste yatan 4 yaşındaki Bilal, psikolojik tedavi görecek ve ilaçlı tedavi alacak hale geldi. Doktorlar davranış bozukluğu, uyum problemi yaşadığı teşhisi koydu.

4 YAŞINDA İLAÇ BAĞIMLISI HALİNE GELDİ

Küçük yaşında antidepresan ilacı Prozac kullanmak zorunda kalan Bilal, annesi ile birlikte ayda bir görüşebiliyor. Cezaevinde birlikte kalma denemelerinden sonuç alınamadı. Eskişehir’de teyzesinin himayesinde hayata tutunmaya çalışan 4 yaşındaki Bilal’in rahatsızlığı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık raporlarıyla da tescillendi. Anne ve babası aynı anda tutuklu olan yüzlerce çocuk gibi minik yaşında bu yükü kaldıran Bilal, aylardır antidepresan kullanılıyor. Doktorların sağlık raporlarına göre davranış bozukluğu ve uyum problemi ve sürekli sinirlilik hali yaşıyor.

YETER ARTIK, ANNEYİ TAHLİYE EDİN!

Bilal’in dramını duyuran TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Derya ve İsmail YİĞİT çifti. 1 yıldır Düzce c.evinde tutuklu.4 y Bilal psikolojik tedavi görüp ilaç kullanıyor. Bu yasta prozac kullandı.Derya Hanım, ayda bir yanına almaya çalışıyor ama çocuk cezaevinde durmuyor. Çocuğa Eskisehirdeki teyzesi bakıyor. Anne tahliye olmalı. Yeter!” mesajını paylaştı.


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