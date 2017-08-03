Samanyolu Haber /Gündem / 'Anlıyorum ki, bu haberleri sızdıran tarafta büyük bir telaş var...' /03 Ağustos 2017 09:34

'Anlıyorum ki, bu haberleri sızdıran tarafta büyük bir telaş var...'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin 15 Temmuz'a ilişkin yazısını "sızdırma" olarak tanımlayan Ertuğrul Özkök, Selvi'den gelen yanıt sonrası, "Yazılardan anlıyorum ki, bu haberleri sızdıran tarafta büyük bir telaş var.. Telaş büyüdükçe yapılan şaşkınlıklar da büyüyor... O nedenle diyorum ki, sen şimdi çekil aradan, ben 'onunla' konuşayım" ifadelerini kullandı.

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Ertuğrul Özkök'ten Abdulkadir Selvi'ye: Sen çekil aradan...

Hürriyet'te yazarlar arası 15 Temmuz tartışması başladı.

Abdulkadir Selvi'nin darbe girişimine ilişkin paylaştığı dikkat çekici bilgileri köşesine taşıyan Ertuğrul Özkök, yazıyı "sızdırma" olarak tanımlamış, Selvi'den tepki gelmişti.

Bugün konuyla ilgili bir yazı daha kaleme alan Özkök, "Abdulkadir sen çekil ben onunla konuşayım" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bak canım kardeşim...
Hürriyet’in basın tarihine geçen “Johnson Mektubu” haberi Cüneyt Arcayürek’e sızdırılmıştır.
Sızdırılmış olması, gazeteci olarak Cüneyt Arcayürek’in adını küçültmedi, tam aksine basın tarihine yazdırdı...
***
Ama meseleyi saptırmayalım... Konu bu değil...
Yazılardan anlıyorum ki, bu haberleri sızdıran tarafta büyük bir telaş var..
Telaş büyüdükçe yapılan şaşkınlıklar da büyüyor...
O nedenle diyorum ki, sen şimdi çekil aradan, ben “onunla” konuşayım.
***
Başbakan Binali Yıldırım televizyonlarda canhıraş şekilde haykırıyor.
“Tehlike geçmedi, sakın meydanlardan ayrılmayın...”
Peki aynı saatlerde MİT Basın Müşaviri ne yapıyor?
Televizyonlara çıkıp haykırıyor:
“Darbe püskürtüldü...”
Bu ne iştir?
*
Dün Abdulkadir Selvi’nin köşesinden bana şunu söylüyor:
“Psikolojik savaş veriyorduk...”
Yani darbecilerin moralini bozmak için böyle psikolojik bir savaş veriyorlarmış.
*
İyi de adama sormazlar mı...
Aynı saatlerde, “Tehlike geçmedi, meydanlardan ayrılmayın” diye haykıran Başbakan ne yapıyordu?
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