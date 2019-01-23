'Anlaşmazlıkları gidermek için buluştular, iki yeni pürüz çıktı'

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın kulis haberi şöyle:





“İki liderin de kurmaylarına aktardıklarından yansıyan bilgilere göre, Akşener oyunu evinin bulunduğu İstanbul Üsküdar’da kullanacağını anımsattı.





Kılıçdaroğlu bunun üzerine Üsküdar’a CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu düşündüğünü bildirdi.





BEKAROĞLU’NA AKŞENER TEPKİSİ





Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül’ün ortak aday olması için uğraş veren Bekaroğlu’na zaten tavırlı olan Akşener’in tepkisi gecikmedi.





Üsküdar seçimini CHP’nin geçen sandık çok az oyla AK Parti’ye kaptırdığını anımsatıp, “Bekaroğlu ile sağ seçmenin de muhafazakarların da Karadenizlilerin de oyunu alamayız” dedi.





Kılıçdaroğlu’nun Bekaroğlu konusundaki tutumu devam edince de Akşener’in tavrı net oldu:





“Evimin bulunduğu Üsküdar’da oy kullanacağım, Büyükşehir’de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim.”





BEKLENTİ, BODRUM MODELİNİN ÜSKÜDAR’DA DA UYGULANMASI





Bekaroğlu olması halinde İYİ Partililerin de kendisini tercih etmeyeceğini söyleyince konunun bir daha müzakere edilmesi kararına varıldı.





Beklenti Bodrum modelinin Üsküdar’da da uygulanması, ancak bu kez İYİ Parti ile CHP’nin belirlediği bir ismin CHP listesinden gösterilmesi yönünde…





Asıl kriz ise ardından geldi…





GAZİANTEP YENİDEN TARTIŞMA KONUSU





CHP lideri müzakere sonucu İYİ Parti’de kalmasına karar verilen Gaziantep’in yeniden masaya getirilmesini önerdi.





“Araştırmalar her ikimizin kendi adayıyla seçime girmesi halinde seçimi kazanacağımızı gösteriyor” dedi.





Kılıçdaroğlu böyle olması halinde aday olarak geçmişte CHP’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyaset yapan ancak bir dönem HDP’den milletvekili seçilen Celal Doğan’ı aday yapmayı planladıklarını belirtti.





Aktarıldığına göre Akşener, bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlerdir ileri sürdüğü “Bunlar terör örgütüyle kol kola, HDP ile ittifak halinde” söylemine güç katacağı kaygısını iletti.





AKŞENER, GAZİANTEP ADAYI CELAL DOĞAN’A KARŞI





Kılıçdaroğlu’nun “Biz nelerle suçlanmıyoruz ki…” yaklaşımı karşısında da direnişi sürdürdü ve Celal Doğan adına kesinlikle karşı olduğunu açık bir ifadeyle dile getirdi.





Akşener, Doğan adının İYİ Parti’ye gelecek milliyetçi oyları da olumsuz yönde etkileyeceğini, sadece Gaziantep ile sınırlı kalmayıp bütün seçimi etkisi altına alacağını belirtmiş.





Anlaşmak için gerçekleşen liderler buluşması da anlaşmaya varılamadan sonuçlanmış.





Beklenti o ki iki lider son kararlarını kurmayları ile yapacakları değerlendirme sonucu bu hafta sonuna kadar yapacakları yeni bir görüşme veya telefonla birbirlerine iletecekler…”