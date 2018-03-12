Samanyolu Haber /Dünya / Anlaşmasız Brexit'te fatura: 80 milyar dolar /12 Mart 2018 14:13

Anlaşmasız Brexit'te fatura: 80 milyar dolar

AB ve İngiltere anlaşamadan ayrılırsa bunun maliyetinin 80 milyar doları bulacağı hesaplandı

SHABER3.COM

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması bir anlaşma olmadan gerçekleşirse, en büyük zararı finans sektörü görecek ve iki tarafın yıllık zararı 58 milyar sterlin (80 milyar dolar) artacak.

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman ve hukuk şirketi Clifford Chance tarafından hazırlanan rapora göre İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülke her yıl gümrük vergileri ve gümrük dışı engeller olarak 32 milyar sterlin ödemek zorunda kalacaklar. Buna karşılık AB'ye mal satan İngiliz ihracatçılar da yılda 27 milyar sterlin ödeyecekler.

MAY GÜMRÜK BİRLİĞİ'NE KARŞI 

İngiltere'nin 2019'da birlikten ayrılmasından önce bir anlaşma yapılamazsa taraflar, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına ve gümrük vergilerine tabi olacaklar. Rapora göre eğer İngiltere gümrük birliğinin uygulanacağı bir sistemde kalırsa, iki tarafın da yükleneceği yıllık gider yarı yarıya azalacak.

Ancak Başbakan Theresa May gümrük birliği içinde kalınmasına karşı çıkıyor çünkü bu, ülkesinin Çin ve Hindistan gibi hızlı büyüyen ekonomilerle ikili ticaret anlaşmaları yapmasına engel olacak.

EN AĞIR HASAR FİNANS SEKTÖRÜNDE 

Rapora göre İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den çıkması halinde uğrayacağı zarar beş ana sektör olan finansal hizmetler, otomobil, tarım-yiyecek-içecek, tüketici malları, kimyasallar-plastik tarafından yüklenilecek.  

Bunlardan an ağır hasarı alacak olan ise finansal hizmetler çünkü otomotiv ve havacılık gibi iç tüketiciye ya da yan sanayiye yönelme imkanı olmayan bu sektör, müşterilerine hizmet verebilmek için AB ülkelerinde faaliyete geçmek zorunda.

İngiltere merkez bankası, finans sektöründen 10 bin kişinin Brexit nedeniyle gelecek yıl sonuna kadar ülkeden gidebileceğini söyledi.
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