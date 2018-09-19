Anlaşma imzalandı: Kore Savaşı sona mı erdi?

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) başkenti Pyongyang’da dün başlayan Güney Kore lideri Moon Jae-in ile KDHC lideri Kim Jong-un zirvesinin ardından iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Güney Kore devlet başkanlığı sözcüsü, anlaşmayla iki liderin Kore Yarımadası’nda resmi olarak hâlâ devam eden savaşın sona erdiğini ilan ettiklerini söyledi.
Pyongyang zirvesinin ardından iki lider tarafından imzalanan ortak açıklamanın yanısıra savunma bakanlıkları arasında da askeri bir anlaşmaya imza atıldı.
Anlaşma iki liderin de hazır bulunduğu toplantıda, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile KDHC Halkın Silahlı Güçleri Savunma Bakanı No Kvang Çok arasında imzalandı.
KDHC ULUSLARARASI GÖZLEMCİLERE İZİN VERECEK
Öte yandan iki lider tarafından yayımlanan ortak açıklamada, KDHC’nin Tonckhan-ni füze deneme sahasını tamamen sökeceği ve uluslararası gözlemcilerin sahayı ziyaretine izin vereceği belirtildi.
Açıklamada, KDHC’nin ABD ile varılan anlaşma çerçevesinde Yonbyon’daki nükleer reaktörünü kapatmaya hazır olduğu ifade edildi.
KORE YARIMADASI'NIN NÜKLEERDEN ARINDIRILMASI
Kim Jong-un iki ülkenin de Kore Yarımadası’nın tamamen nükleerden arındırılması çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. KDHC Kore Yarımadası'nın tamamının nükleerden arındırılması şartını koşarken, ABD tek taraflı olarak KDHC'den nükleersizleştirme adımları atmasını talep ediyor.
KARA VE DEMİRYOLLARININ İNŞASI
Ortak açıklamada, kuzey ile güneyi birbirine bağlayacak kara ve demiryolları çalışmalarına da bu yılın sonuna kadar başlanacağı belirtildi.
OLİMPİYATLAR İÇİN BAŞVURU
Seul ve Pyongyang, 2020 olimpiyatlarına ortak temsilci göndereceklerini ve 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına da iki ülkenin ortak ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı.
80 KİLOMETRELİK SİLAHSIZ BÖLGE OLUŞTURULACAK
Öte yandan ortak açıklamada Panmunjom’daki personelin silahsızlandırılması kararı da yer aldı. Açıklamada iki ülkenin sınırında askeri tatbikatlara ve uçuşlara son verileceği konusunda anlaşıldığı da kaydedildi. Buna göre Sarıdeniz’den Japon Denizi’ne kadar olan 80 kilometrelik bölgede silahsız bölge oluşturulacak.
Güney Kore ile KDHC liderlerinin bu yılki üçüncü görüşmeleri olan Pyongyang zirvesi, bugün iki liderin baş başa yapacağı görüşmelerle devam edecek. Önceki görüşmelerini sınırdaki Panmumjom kasabasında gerçekleştiren Kim ile Moon ilk kez Pyongyang’da görüşüyorlar. Zirvenin ardından KDHC lideri Kim de bu yıl içinde Güney Kore’nin başkenti Seul’e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
TRUMP: HEYECAN VERİCİ
Zirve öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore lideri Moon'dan KDHC ile Washington arasında "baş müzakereci" olmasını istemişti. Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, KDHC'nin nükleer deneme tesisini kalıcı olarak kapatmayı kabul ettiğini ve uluslararası gözlemcilere izin vereceğini, ABD askerlerinin kalıntılarının ülkelerine teslimine devam edileceğini ve olimpiyatlara iki ülkenin ortak ev sahipliği yapma kararı alındığını belirterek, "heyecan verici" yorumunda bulundu.