Anlaşma imzalandı: Kore Savaşı sona mı erdi?

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (KDHC) başkenti Pyongyang’da dün başlayan Güney Kore lideri Moon Jae-in ile KDHC lideri Kim Jong-un zirvesinin ardından iki ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandı. Güney Kore devlet başkanlığı sözcüsü, anlaşmayla iki liderin Kore Yarımadası’nda resmi olarak hâlâ devam eden savaşın sona erdiğini ilan ettiklerini söyledi.





Pyongyang zirvesinin ardından iki lider tarafından imzalanan ortak açıklamanın yanısıra savunma bakanlıkları arasında da askeri bir anlaşmaya imza atıldı.





Anlaşma iki liderin de hazır bulunduğu toplantıda, Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo ile KDHC Halkın Silahlı Güçleri Savunma Bakanı No Kvang Çok arasında imzalandı.



