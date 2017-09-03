Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’de iki Alman vatandaşının daha gözaltına alınmasının ardından Berlin'in Türkiye politikalarını daha da sertleştirebileceğinin sinyallerini verdi.





DW Türkçe'nin haberine göre, açıklama Alman gazetelerinin de gündeminde.





Neue Osnabrücker Zeitung, krize ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:





"Türkiye'de Almanlar da cezaevini boyluyor. Böylece Erdoğan Batılı hükümetlere şantaj yapması ve iç politikada milliyetçiliği körüklemesi için rehineleri kullanma imkânına kavuşuyor. Otokrat Erdoğan ülkesinin dış politikada gittikçe izole olduğunun farkında mı? Her Alman artık Türkiye'ye seyahate çıkmaya cesaret edip edemeyeceği konusunu kendisine sormak durumunda. Almanya'nın Türkiye'ye seyahatler konusunda resmi bir seyahat uyarısı yapma zamanı çoktan gelmiştir. Yatıştırma politikaları yardımcı olmuyor. Tabii Türkiye'yi siyasi olarak tamamen izole etmek de doğru bir yol değil. Başka bir seçeneğin daha etkili olma şansı var. O da Berlin'in Ankara'ya yaptığı silah yardımlarını ve parasal fonları durdurması. Ve Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesini gerçekten bloke etmesi. Çünkü Erdoğan çılgınlığının anladığı tek şey paranın dili.”





Nürnberger Nachrichten gazetesi de krizi konu alarak, şu ifadelere yer verdi:





"Görülen o ki Erdoğan elindeki rehineler karşılığında Almanya'daki Gülen yandaşlarının Türkiye'ye iadesini delicesine dayatma çabası içinde. Ona bizim burada pazarlığa girmediğimizin, burada hukuk devleti kurallarının geçerli olduğunun öğretilmesi gerekir. Sözün bittiği noktadayız. Artık fiiliyata geçme zamanı.”