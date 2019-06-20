Samanyolu Haber /Gündem / Anketçiler 'fark açıldı' dedi, Erdoğan'dan cevap geldi /20 Haziran 2019 15:19

Anketçiler 'fark açıldı' dedi, Erdoğan'dan cevap geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan " Anketlerde manipülasyon var, sipariş üzerine yapılıyor" dedi.

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Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu. 

24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yapılan anketlerde manipülasyon yapıldığını öne süren Erdoğan, S-400'lerle ilgili de "Temmuzun ilk bölümünde gelecek" dedi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir. Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz.

'ANKETLERDE MANİPÜLASYON VAR'

Seçim anketlerinde manipülasyon var. Sipariş üzerine yapılıyor. Asıl anket pazar günü yapılacak; sizlere de en ideal neticeyi verecektir. Sizin bir şeyi görmenizi istiyorum. 31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’da AK Parti 39 belediyenin 25’ini almıştır. Bunun yanında Meclis’in kahir ekseriyetini kazanmıştır, komisyonların tamamı AK Parti'dedir. Başkan vekilliklerinin tamamı. Ortada bir topal ördek vardır. Şimdi bir seçime gidiliyor. Pazar günü yapılacak seçimde de netice tüm netliğiyle ortaya çıkacak ve nihai karar o akşam verilecektir. Çıkacak netice bizim zaten kabulümüz olacaktır.

'İBB'DE YOLSUZLUK VAR DİYORSAN YARGIYA TAŞIRSIN'

Bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) söylediklerinin çoğu yalan. İsrafın olduğu bir İstanbul belediyesinde geldiğimiz noktaya kesinlikle gelinemezdi. Bunların hiçbirini kendisinin ispat etme gücü imkanı yok. Zerre kadar dürüstlüğü varsa eğer israf yolsuzluk varsa, bir kere grevi kötüye kullanmak başlığı altında belediye başkanlarının üstünde Demokles’in kılıcı vardır. Bizim belediyecilik anlayışımızda ne yolsuzluk ne israf olamaz. Bu İstanbul benim görev yaptığım zamanda 8.5 milyondu, şu anda 15.5 milyon. Bu kadar yatırımlar yapılıyor. Bunların yapıldığı İstanbul’da 29 milyardan bahsediliyor. Ki bunun 5 milyarı 5 seneye dağılıyor. Varsa yolsuzluk bunun götürüleceği yer neresidir, yargıdır. Partin var. Bunu yargıya taşısın. 

Sayıştay açıklama yaptı. Şimdi bu kişi bir defa yalancıdır. Yalancılığını birçok konuda ispat ettik. En son çıktıkları TV programında, önce moderatörle görüşme yapıyor, sonra da aldığı bilgilerle beraber çıkıyor. Programda yan tarafındaki kutular içinde bütün bilgileri taşıyan kartonlar ve soru sorulduğu anda hemen yanındaki kutucuklardan oradan çekiyor. Onu alıyor ve göstermeye başlıyor. Bu dürüstlük değil, tamamen yalana dayalı kampanyayı yürüten kişiyi İstanbul gibi bir yere faydalı olamaz.
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