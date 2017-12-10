'Anketçi Gezici, partiyi birinci göstermek için 500 bin lira istedi'

Hürriyet'in haberine göre Denktaş, Gezici'nin şu anda kendi partisini baraj altında gösterdiğini söyleyerek, "Daha önceki seçimde birinci parti göstermek için benden 500 bin TL istemişti. Tabi vermedim. Bu nedenle anketlerde böyle düşük gösteriyor" dedi. Bu iddia KKTC'deki yerel basının da bir numaralı gündemi oldu.







Kuzey Kıbrıs'ta koalisyon ortaklarının anlaşamaması nedeniyle 7 Ocak 2018’de yapılacak erken seçim öncesi gündem Gezici Araştırma Şirketi’nin ile ilgili iddialara kilitlenmiş durumda.





Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Serdar Denktaş, son yayınlanan ankette partisi Demokrat Parti’nin (DP) baraj altında gösterilmesi üzerine canlı yayında şok bir iddia ortaya attı.





Denktaş, Murat Gezici'nin iki yıl önce kendi partisini birinci göstermek için 500 bin TL para istediğini ileri sürdü.





RESMİ HABER AJANSINDAN İDDİA: 'BİZİ TEHDİT ETTİ'





Bu tartışmaya bir de Kuzey Kıbrıs'ın resmi haber ajansı TAK’ın (Türk Ajansı Kıbrıs) müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı'nın iddiası da eklendi. Saygılı, Gezici’nin anketleri yayınlamadıkları için kendisini tehdit ettiğini savunarak suç duyurusunda bulundu.





Birçok basın kuruluşu ve sendika ise Gezici’ye TAK’ı tehdit ettiği iddiaları üzerine sabah saatlerinde Türk Ajansı Kıbrıs önünde protesto eylemi yaptı. Eyleme Basın-Sen, Dev-İş, KTOEÖS de destek verirken KTGB, Dış Basın Birliği, Hak-Sen Gezici’yi kınadı.





Bu iddialar üzerine Avukat Boysan Boyra, Yeni Bakış gazetesine verdiği demeçte, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Gezici ile iddialarının polis tarafından suç duyurusu olarak kabul edilip araştırılması gerektiğine işaret etti.





Boyra, “Taraflardan biri rüşvet teklif eder diğeri de kabul eder. Olaya bu açıdan bakıldığında bu olayda Serdar Denktaş rüşvetin bir ayağının itirafını yapıyor. İkinci ayak ise henüz belli değildir ve karşı tarafın yani söz konusu şirketin de böyle bir iddiayı kabul etmediği aşikardır. Bu durumda böyle bir bilgi ve rüşvet iddiası KKTC hükümetinin Başbakan Yardımcısından geliyorsa, bu suçun ortaya çıkarılması noktasında bir suç duyurusu anlamında bir beyanat vermiş demektir. Bu durumda ise polis teşkilatının öncelikle Serdar Denktaş’ın ifadesini alarak arkasından da Serdar Beyin ifadesi doğrultusunda verilen isimler kimlerse onlarında ifadesini alması lazımdır” dedi.





GEZİCİ'DEN İDDİALARA YANIT: 'FETÖ...'





Gezici Araştırma Merkezi iddialara yanıt vererek şunları kaydetti:





"Gezici Araştırma Merkezi Kuzey Kıbrıs ciddi kapsamlı boyutta araştırmalar yapmakta ve kamuoyuna şeffaflık ilkesiyle sonuçları paylaşmaktadır. Gezici Araştırma Merkezi yakın tarihte KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını bilen tek kurum olarak halkın güvenini kazanmıştır. Bizler, bu güvenin boşa çıkmaması adına, özveriyle üzerimize düşen büyük sorumluluğun bilinciyle halk için kamuoyu için sonuçları açıklamaya devam ediyoruz. Gezici Araştırma Merkezi’ni halk gözünde itibarsızlaştırmak ve kamuoyunu yönlendirmek için Gezici Araştırma Merkezine ve şahsım ‘’Murat Gezici’’ ye iftira atılmaktadır."





Bu iftiralardan birini de; KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş yapmaktadır. Denktaş, partisi Demokrat Partisi'nin baraj altı kaldığı yönünde anketlerimiz yayınlandıktan sonra haksız ve çirkin saldırılar yapmaktadır. Sayın Denktaş, bundan iki yıl önce kendisinden rüşvet istediğimizi öne sürerek, yandaşlarıyla birlikte Gezici Araştırma şirketini karalama kampanyası başlatmıştır.





Türkiye'ye karşı da eylemlerde yer alan sendikaları yanına alan Denktaş, "Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidar olabileceği yönünde yayınlanan anketler" sonrasında çirkin bir sürecin fitilini ateşlemiştir.





Denktaş ayrıca, partisinin her başarısız olduğu seçimlerinde, ya "oy satın alındı" açıklaması yapmaktadır ya da "bize anket şirketleri oyun oynuyor" iddiasında bulunmaktadır. Denktaş'ın bu yöndeki açıklamaları ne ilktir ne de son olacaktır. Görünen o ki Denktaş başarısızlığı örtmenin yollarını bulmuştur. Bu yollar da iftira at, çamur attır.





Kendi atadığı devlet ajansı Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Sayın Neriman Saygılı'yı da devreye sokan Denktaş, buradan da şahsımıza ve Gezici'ye yönelik ağır hakaretler içeren haberlerin yapılmasını sağlamıştır.





Bunun yanında, Denktaş'ın saldırı yaptığı anketlerden biri de 2015’te de Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçilme anketleridir.





O dönemde de, Denktaş'ın kontrolündeki Türk Ajansı Kıbrıs'ta Akıncı'yı az gösteren kazanamayacak anlamına gelen sonuçları anketlerini yayınlanırken, Akıncı’yı kazanacak gösteren Gezici anketleri yine yayınlanmamıştır. Şimdi de Denktaş aynı taktiği izlemektedir. Ancak 2015’te anket yapan ve FETÖ’den şu an halen yargılanan anket şirketi Metropollün anketleri Türk Ajansı Kıbrıs'ta yayınlanmıştır.





O dönemde kamuoyun da Sn. Akıncı’nın oy oranları % 5-6 olarak ifade edilirken biz % 26 diyorduk, ikinci turda % 60,5 alacak derken onlar kazanamayacak diyerek akıncıyı düşük gösteriyorlardı.





Halk nezdinde yaptığı başarılı anketlerle saygın bir yere sahip olan Gezici Araştırma’nın veremeyeceği bir hesap yoktur. Bizler, gücümüzü halkın kendisinden almaktayız. Bizi daha önceki anket sonuçları ile yargılayamıyorlar çünku hepsinde doğruya söyleyen ve tek bilen biz bulduk. Bizim iddiamız çalışmalarımıza olan güvendendir. Bir başka anket varsa sonuçlarını not eder seçim sonrası karşılaştırırsınız.





Cumhurbaşkanlığını doğru bilen bir firmaya şarlatan diyenler o sonuçlarda büyük yanılma yaşayan firmalara hatta etik olmayan 2-3 üniversitenin anket yaparak bu sonuçlarda sıralamayı dahi bilemeyen üniversitelere ne diyecekler? Ülkedeki anket firmaları büyük yanılma ile yaptığı anket sonuçlarından dolayı bu kuruma laf edemeyenler bugün kadar sonuçları doğru bile bir firmaya hangi dayanakla şarlatan diyor. Sorun gezicinin başarılı anketleri ile manipülasyon yapacak alan kalmamasından kaynaklanıyor.





Her türlü iddiaya ben hazırım bir başka anket sahibi varsa bu iddiaya karşılık verebilecek çıksın sonuçlarını ortaya koysun. 7 ocakta karşılaştıralım.





Ortada bir karalama kampanyası vardır. Gezici Araştırma'nın halk nezdindeki itibarı Denktaş ve yandaşlarını ciddi anlamda rahatsız etmiştir. Kuzey Kıbrıs'ta tek başına bir iktidar değil, Türkiye'ye karşı da olabilecek bir koalisyon hükümeti istenmektedir. Denktaş'ın da bu yönde yaptıkları tarihte de yer almaktadır.





Bizler, Kıbrıs'ta doğru anketleri yayınlamaya devam edeceğiz. İki yıl önce benden rüşvet istedi diyen Denktaş'a hodri meydan diyoruz ve iddianı ispatlayamazsan müfterisiniz.





Bu iddialarınızı da, neden 2 yıl beklettiniz ve seçim döneminde açıkladınız.





Neden mahkeme salonlarına taşımadınız?





Bizlerin anlı ak.





Yaptığımız işlerle biliniyoruz ve öyle kalacağız.





Son olarak vurgulamak gerekir ki, Kuzey Kıbrıs’ın bir F.... yuvası olduğu kamuoyunda yer alan bir gerçektir. Bu gerçeklerin yer aldığı bir dönemde, Gezici’ye yönelik yapılan karamaların da dikkat çektiğini vurgulamak isteriz.





Gezici Araştırma ve Murat Gezici, Serdar Denktaş, Mehmet Çakıcı ve Neriman Saygılı’dan hukuk önünde hesap soracaktır.





Yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.





Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici"