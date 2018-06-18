Anket sonuçları kritik çıkınca U dönüşleri başladı....

Kamuoyu anketlerinden gelen oranlar beklentilerinin altında kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimleri kaybetme endişesi üzerine daha önce aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalardan tek tek geri adım atıyor. OHAL’in ardından bedelli askerlik konusunda da benzer bir gelişme yaşandı. 2 ay önce MKYK’de “seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” diyerek ‘bedelli askerlik yok’ kararı alan Erdoğan, seçime günler kala “Seçimlerden sonra TSK ile görüşüp adım atacağız” demek zorunda kaldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 ay önce seçim kararının alındığı 20 Nisan’dan sonra topladığı MKYK’de bedelli askerlik gündeme gelmiş, bazı MKYK üyeleri konuyu gündeme getirerek, çok talep geldiği ve toplumda beklenti oluştuğu yönünde görüşler dile getirmişti. Bedelli askerliğe karşı çıkan MKYK üyeleri ise, Suriye’de operasyonların sürdüğü bir dönemde bedelli askerlik uygulamasının getirilmesinin doğru olmayacağı ve toplumda tepki yaratacağına dikkat çekmişti. Toplantıda üyelerin ikiye bölünmesi üzerine Erdoğan, oylama yaptırdı. Karşı çıkanların çoğunlukta olması üzerine Erdoğan, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” diyerek konuyu kapattı. Toplantıyı izleyen günlerde Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını belirterek, “Bedelli askerlik dikkate alınması gereken bir talep. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir” açıklamasını yaptı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın, partinin gündeminde bedelli askerlik olmadığını, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamasının kendi görüşü olduğunu söylemesi tartışma yarattı. Bu tartışmaların üzerinden yaklaşık 2 ay geçtikten sonra ve seçime az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bedelli askerliğe bakışı değişti. Erdoğan, “Bu bedelli askerlikle ilgili bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu TSK ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra bunun adımını atacağız” dedi. Seçim bildirgesinde “OHAL devam edecek” diyen Erdoğan, geçen günlerde de seçimden sonra OHAL’i kaldırabileceklerini açıklamıştı. Erdoğan, daha önce kesin bir ifadeyle ‘olmaz’ dediği OHAL ve bedelli askerlik gibi önemli konulardan seçime kısa bir süre kala dönüş yapması, partinin yaptırdığı kamuoyu anketlerinde ve alanlardan gelen raporlarda partinin oy oranının beklentilerin altında kalmasına bağlanıyor.