Samanyolu Haber /Gündem / Anket şirketine göre oy farkı giderek açılıyor /27 Mayıs 2019 10:45

Anket şirketine göre oy farkı giderek açılıyor

Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak yaptıkları bir araştırmanın sonucunu paylaştı.

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Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, dün Habertürk TV canlı yayınında 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan gerekçeli karardan önce söz konusu araştırmayı yaptıklarını belirten Daşdemir, yarışın başa baş gittiğini söyledi.

"İmamoğlu 52, Yıldırım 48'e gelmiş durumda" diyen Daşdemir, YSK kararı sonrası yeni bir araştırmaya başladıklarını belirterek "YSK'nın gerekçeli kararı da belli oranda etkilemiştir" dedi.
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