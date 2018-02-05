Ankara'yı karıştıran iddia Rusya Hava sahasını kapattı.. Helikopterler uçamıyor





Demir, Afrin Harekatı’nda Moskova-Ankara hattında ilginç gelişmeler yaşandığını şöyle anlattı:





‘RUSYA’NIN HAVA SAHASINI KAPATMA YÖNÜNDE KARAR ALDIĞI KONUŞULUYOR’





“Rusya, önceki gün kendi savaş uçağının Suriye’de düşürülmesinin ardından, bu bölgede alarma geçmiş ve (daha sonradan öldürüldüğü anlaşılan) pilota sağ veya ölü ulaşılmasında ‘Türkiye ile beraber çalışıldığını’ açıklamıştı.





Bu olayın hemen ardından ise Türkiye’nin şaşkınlıkla karşıladığı bir kararla karşılaşıldı!





Rusya’nın, uçak düşürülme olayı üzerine, harekatın ilk gününde Türkiye ile koordineli olarak açtığı Suriye hava sahasını geçici olarak tekrar kapatma yönünde karar aldığı bilgisi kulislere düştü. Rusya’nın pilotuna ulaşana dek hava sahasını güvenli şekilde eskisi gibi açmayacağı konuşuluyor.





‘SIHHİYE HELİKOPTERLERİ BİLE UÇAMIYOR İDDİASI’





Bu da TSK’nın Afrin harekatındaki en önemli kozlarından biri olan hava taarruzlarının sekteye uğraması anlamına geldi. Hatta, çatışmalarda yaralanan askerlerimiz için sağlık ve yaralı tahliye helikopterlerinin de Suriye’ye uçmasında bile Rusların sıkıntı yarattığı iddia ediliyor.”