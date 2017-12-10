Ankara'ya 23 yılda verdiği 163 zarar

Cumhuriyet'in haberine göre, Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine istifa eden Melih Gökçek’in koltuğu bırakışının 40. gününde Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan 23 yılı mercek altına aldı. Candan, Ankara’ya verilen zararları gözler önüne seren “Hasar Tespit Raporu”nda 1994 yılından başlayarak Gökçek’in 163 faaliyeti zaman dilimlerine göre 4 ana başlıkta değerlendirdi.







Koalisyonlar dönemi





Gökçek’in 1994 - 2001 yılları arasındaki başkanlık sürecini “Koalisyonlar Dönemi” olarak adlandıran Mimarlar Odası, bu dönem de Ankara’ya 18’i proje olmak üzere 37 başlıkta ‘zararlı’ faaliyetleri tespit etti. İlk 7 yıllık dönemde 5 farklı koalisyonla çalışan Gökçek’in verdiği zararlar arasında, sürgünler, işten atılmalar, zamlar, su sorunu, Hitit Güneş amleminin değiştirilmesi teklifi, artan hava kirliliği, TRT’nin Gökçek hakkındaki suç duyurusu, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde “çete kurmak ve ihalelere fesat karıştırmak” gerekçesiyle gözaltına alınması, usulsüz mal beyanı ve Anıtkabir’in silüetini bozma çalışmaları yer aldı.





Medyada tasfiyeler







Gökçek’in 2001-2006 yılları arasındaki 16’sı proje olmak üzere 30 ‘zararlı’ faaliyeti, “Medyada tasfiyeler dönemi” olarak adlandırıldı. Bu süreçte, doğalgaz sayaç tartışmaları, Kıbrıs Köyü Vadisi’nde taş ocakları izni verilmesi, Ankara’da bir çok bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi, yıkımlar, Mogan Gölü’nde çevre faciası, Atatürk Orman Çiftliği’nin talanının başlatılmasına yer verildi.







‘Yetmez ama evet’ dönemi





Gökçek’in 2006 - 2011 yılları arasında ki ‘zararlı’ faaliyetleri arasında da 21’i proje olmak üzere 34 maddeye yer verildi. Raporda bu sürece ilişkin, yıkım projeleri, kent merkezinde metro göçüğü, doğalgaza ‘her ay zam’ döneminin başlaması, kuyu sularının satılmaya başlaması, Kızılırmak suyunun şehre verilmesi, susuzluk yüzünden hastanelerde ameliyatların durdurulması, üniversitelere para cezaları ve ODTÜ’nün hedef alınması, Saray inşaatı için AOÇ’nin korunmasına karşı sit derecesinin düşürülmesi yer aldı.





OHAL dönemi





Gökçek’in 2012 - 2017 yılları arasında toplam 62 ‘zararlı’ faaliyet tespit edilirken, son 2 yıl ise “OHAL Süreci” olarak adlandırıldı. 28 Ekim’de istifa eden Gökçek’in, bu süreçte kamunun tarihi binalarının yıkılması, Gökçek’in “kişisel zevkim” diyerek toplamda 2 milyar TL harcayacağı Ankarpark’ın inşaatına başlaması, ODTÜ’de binlerce ağacın kesildiği gece baskınları, Gezi olaylarında polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yere “teşekkür” pankartının asılması, sivil toplum kuruluşlarına açtığı davalar, Saray’ın açılması, milyonlarca TL harcanarak yapılan Ankara kapıları, Bülent Arınç ile yaşadığı “parsel parsel” polemiği, AOÇ arazisinin bir bölümünün ABD’ye satılması rapora yansıdı.



