Samanyolu Haber /Ekonomi / Ankara'nın ünlü marketçisi iflas etti /07 Mart 2018 00:07

Ankara'nın ünlü marketçisi iflas etti

Atatürk Orman Çiftliği içinde işlettiği; içinde, market, restoran ve dinlenme alanlarının olduğu dev tesisisin yanı sıra kent genelinde bir çok marketi bulunan TİVMAŞ Mağazacılık, mahkemeye başvurarak iflasına karar verilmesini istedi. Dava dilekçesine göre şirketin tüm varlıklarını kaybettiği borca batık duruma geldiği kaydedildi.

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TİVMAŞ Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ortakları, şirketin içinde bulunduğu mali krizi aşamayınca mahkemeye başvurma kararı aldı. Şirket adına Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, TİVMAŞ’ın perakende sektöründe gıda ve ihtiyaç maddeleri satan mağazalara sahip olduğu kaydedildi.

ŞİRKET TÜM AKTİFLERİNİ KAYBETTİ

Hürriyet'in haberine göre dava dilekçesine göre şirketin işleri son 4 yılda bozuldu. TİVMAŞ’ın sahip olduğu marketler birer birer kapandı. Şirket en son; Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan merkez market, yemek salonları ve dinlenme tesislerini kiralayan TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından tahliye edildi. Şirket, AOÇ tesislerinde tahliye edilmesi ile birlikte tüm aktiflerini kaybetti.

BORÇLARINI ÖDEYEMEZ DURUMDA

Dava dilekçesine göre şirketin 31 Aralık 2017 tarihli bilançosuna göre, TİVMAŞ özvarlıklarını tamamen kaybetmiş. Borçlarını ödeyemez duruma gelen şirketin zararı her geçen gün katlanıyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin iflasına karar verilmesi talep edildi. Mahkeme yargılama için 28 Mart’a gün verdi. Şirket hakkında iflas kararı verilmesi halinde tasfiye sürecine geçilecek. 

TİVMAŞ Mağazacılık, uzun süre önce TİGEM Vakfı tarafından kurulmuştu. Şirketin hisseleri zaman içinde satıldı. TİVMAŞ Mağazacılık’ın ortakları hali hazırdaki sahiplerinin Ankara’da büyük bir market zincirinin de ortağı konumunda.

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