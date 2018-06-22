Ankara'nın alt yapısı iflas etmiş... 10 Dakika yağış sel için yetti....









Sağanak yağış bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay’ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.















