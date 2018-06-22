Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'nın alt yapısı iflas etmiş... 10 Dakika yağış sel için yetti.... /22 Haziran 2018 08:55

Ankara'nın alt yapısı iflas etmiş... 10 Dakika yağış sel için yetti....

Ankara’nın bazı ilçelerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak nedeniyle çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerleri ve evleri su bastı.

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Sağanak yağış bu kez Çankaya ve Mamak ilçesinin bazı mahallelerinde etkili oldu. Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay’ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.




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